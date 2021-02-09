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Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $61

09:05 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,76% и достигла в пике 61,02 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 05:14 мск.

В последний раз цена Brent находилась превышала отметку 61 долларов за баррель 7 января 2020 года.

По состоянию на 05:16 мск нефть Brent торговалась на уровне $61,01 (+0,74%).

В то же время стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до 58,2 доллара за баррель (+0,63%).

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