Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $46 тыс.

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 18,97% - до $46,246 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 02:28 мск.

В пике стоимость биткойна достигала отметки в $46,750 тыс.

Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

Котировки растут на новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в криптовалюту биткойн. Компания также сообщила, что в ближайшем будущем планирует принимать биткойны в оплату за свои продукты.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".