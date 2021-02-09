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В Страсбурге заинтересовались ситуацией вокруг двух насильно возвращенных в Чечню жителей республики - СМИ

09:32 09.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Ситуацией вокруг двух насильно возвращенных в Чечню жителей республики заинтересовались в Страсбурге. О принятых по этому поводу постановления ЕСПЧ рассказал «Эху Москвы» пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-Сети» Тим Бесцвет.

Тим Бесцвет сказал, что адвокатам до сих пор не предоставили никаких материалов дела и не допустили к задержанным, а ранее сам факт задержания пытались всячески скрыть.

Двое молодых чеченца бежали в прошлом году из республики, где подвергались преследованиям и некоторое время укрывались в Нижнем Новгороде, рассказали правозащитники.

В начале февраля их задержали и увезли обратно в Чечню. Власти республики объявили, что оба признались в пособничестве террористам.

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