В Страсбурге заинтересовались ситуацией вокруг двух насильно возвращенных в Чечню жителей республики - СМИ
09:32 09.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Ситуацией вокруг двух насильно возвращенных в Чечню жителей республики заинтересовались в Страсбурге. О принятых по этому поводу постановления ЕСПЧ рассказал «Эху Москвы» пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-Сети» Тим Бесцвет.
Тим Бесцвет сказал, что адвокатам до сих пор не предоставили никаких материалов дела и не допустили к задержанным, а ранее сам факт задержания пытались всячески скрыть.
Двое молодых чеченца бежали в прошлом году из республики, где подвергались преследованиям и некоторое время укрывались в Нижнем Новгороде, рассказали правозащитники.
В начале февраля их задержали и увезли обратно в Чечню. Власти республики объявили, что оба признались в пособничестве террористам.
НОВОСТИ
- 10:05 09.02.2021
- США разместят в Норвегии сверхзвуковые бомбардировщики В-1
- 10:00 09.02.2021
- До 40% населения РФ пользуются водой, не соответствующей нормативам - СП
- 09:20 09.02.2021
- Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $46 тыс.
- 09:05 09.02.2021
- Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $61
- 09:00 09.02.2021
- Власти РФ планируют потратить около 500 млрд рублей на новый пакет социальных расходов - Reuters
- 22:40 08.02.2021
- Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования
- 22:00 08.02.2021
- Спецслужбы ФРГ, вероятно, помогали Навальному при съемках фильма о "дворце" - Лавров
- 21:20 08.02.2021
- Смертность в России выросла в 2020 году на 17,9% - Голикова
- 20:40 08.02.2021
- Часть участников несанкционированных акций была задержана при помощи системы распознавания лиц - СПЧ
- 20:00 08.02.2021
- Польша, Швеция и ФРГ объявили персоной нон грата российских дипломатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать