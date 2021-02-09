До 40% населения РФ пользуются водой, не соответствующей нормативам - СП
10:00 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сброс промышленных и сточных вод приводит к тому, что 30-40% населения России пользуются водой, не соответствующей нормативам. Такие данные содержатся в отчете Счетной палаты об эффективности мер по экологической реабилитации водных объектов.
"Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Это приводит к тому, что от 30 до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно и заболеваемости населения в среднем на 3 млн случаев ежегодно", - говорится в материалах ведомства.
Счетная палата отмечает, что доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод, на 1 января 2020 года составляет 23,7%, при этом 1 831 очистное сооружение не оборудовано средствами учета. В отношении 119 очистных сооружений, или 1,5%, не проводится контроль качества сбрасываемых сточных вод.
По данным Счетной палаты, наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в водоемы приходились на городские агломерации - Санкт-Петербург, Москву, Магнитогорск, Владивосток, Самару, Братск, Казань и Челябинск.
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