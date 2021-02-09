Суд в Нидерландах отказался допустить российских экспертов к обломкам Boeing, сбитого над Донбассом

10:20 Источник: Эхо Москвы

Суд в Нидерландах отказался допустить российских экспертов к обломкам сбитого над Донбассом Boeing. Судья Хендрик Стёйнхейс отметил, что концерн «Алмаз-Антей», который производит средства ПВО, в том числе установки «Бук», представил свою позицию. Поэтому суд не считает целесообразным дальнейший осмотр представителями компании фрагментов лайнера. Следующее заседание планируется в середине апреля. Следствие считает, что пассажирский самолет «Малазийский авиалиний» был сбит из установки, которую сепаратистам доставили из российской военной части. Обвинения предъявлены трем россиянам, бывшим сотрудникам спецслужб и министерства обороны, а также одному украинцу. Москва обвинения в причастности к трагедии отвергает. Эхо Москвы