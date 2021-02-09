США проводят расследование в отношении президента Гондураса

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты проводят расследование в отношении президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и других высокопоставленных лиц по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на судебную документацию.

Как отмечает агентство, информация о том, что президент Гондураса стал объектом расследования, появилась только на прошлой неделе в пятницу вечером. При этом еще в мае прошлого года прокуратура США заявляла, что Эрнандес "получил миллионы долларов от незаконного оборота наркотиков и взамен пообещал наркоторговцам защиту от прокуратуры, правоохранительных органов и экстрадиции в США".

Сам Эрнандес категорически отрицает какие-либо связи с торговцами наркотиками.