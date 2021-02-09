США проводят расследование в отношении президента Гондураса
10:32 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты проводят расследование в отношении президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и других высокопоставленных лиц по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на судебную документацию.
Как отмечает агентство, информация о том, что президент Гондураса стал объектом расследования, появилась только на прошлой неделе в пятницу вечером. При этом еще в мае прошлого года прокуратура США заявляла, что Эрнандес "получил миллионы долларов от незаконного оборота наркотиков и взамен пообещал наркоторговцам защиту от прокуратуры, правоохранительных органов и экстрадиции в США".
Сам Эрнандес категорически отрицает какие-либо связи с торговцами наркотиками.
НОВОСТИ
- 11:32 09.02.2021
- Две ударные группы авианосцев США провели совместные операции в Южно-Китайском море
- 11:20 09.02.2021
- В России выявили 15 019 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 09.02.2021
- Отстающие регионы пока не могут полноценно развиваться без федерального центра - Мишустин
- 11:00 09.02.2021
- Жителей Ирана начали вакцинировать от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - ТВ
- 10:20 09.02.2021
- Суд в Нидерландах отказался допустить российских экспертов к обломкам Boeing, сбитого над Донбассом
- 10:05 09.02.2021
- США разместят в Норвегии сверхзвуковые бомбардировщики В-1
- 10:00 09.02.2021
- До 40% населения РФ пользуются водой, не соответствующей нормативам - СП
- 09:32 09.02.2021
- В Страсбурге заинтересовались ситуацией вокруг двух насильно возвращенных в Чечню жителей республики - СМИ
- 09:20 09.02.2021
- Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $46 тыс.
- 09:05 09.02.2021
- Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $61
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать