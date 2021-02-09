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Жителей Ирана начали вакцинировать от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - ТВ

11:00 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V" началась во вторник на территории Ирана. Церемонию старта транслировало государственное телевидение Ирана.

Первым человеком в стране, которому ввели вакцину, стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки.

Вакцинация начинается в нескольких провинциях страны, включая Тегеран и Кум. Жители столичного округа могут привиться в больнице имени Имама Хомейни.

Как сообщали ранее представители Минздрава, вакцинация для населения будет бесплатной и добровольной. На первом этапе предполагается вакцинировать работников реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вовлечение прочих медицинских сотрудников и пожилых людей старше 65 лет.

Старт вакцинации в Иране стал возможен благодаря поставке первой партии российской вакцины "Спутник V", которая была доставлена в Тегеран 4 февраля. Следующие поставки запланированы в феврале и марте. Кроме того, в течение 2,5 месяцев на территории исламской республики может быть запущено совместное ирано-российское производство вакцины.

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