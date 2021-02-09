Отстающие регионы пока не могут полноценно развиваться без федерального центра - Мишустин
11:05 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять российских регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями пока не могут полноценно развиваться без поддержки федерального центра. Им нужно помогать в координации и реализации проектов, заявил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Он отметил, что сейчас продолжаются рабочие поездки по таким субъектам РФ. Так, в этом году премьер уже посетил три из десяти отстающих регионов - Карелию, Калмыкию и Адыгею. "В целом такие поездки показывают, что эти регионы пока не могут полноценно развиваться без помощи федерального центра", - указал глава кабмина.
По его словам, "речь сейчас [идет] не только о выделении денег, даже больших". "Надо, чтобы эти средства действительно работали. Регионам со сложной ситуацией мы должны оказывать активную помощь, - пояснил Мишустин. - И совместно с губернаторами координировать все проекты, не допускать сбоев в реализации целевых программ и наиболее значимых проектов".
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