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НОВОСТИ

Стоимость биткойна превысила $48 тыс.

12:00 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс биткойна в ходе торговой сессии рос на 3,7% и в пике достигал 48,168 тыс. долларов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена криптовалюты обновила исторический максимум.

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