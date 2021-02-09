Стоимость биткойна превысила $48 тыс.
12:00 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс биткойна в ходе торговой сессии рос на 3,7% и в пике достигал 48,168 тыс. долларов, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена криптовалюты обновила исторический максимум.
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