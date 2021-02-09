Две ударные группы авианосцев США провели совместные операции в Южно-Китайском море
11:32 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ударные группы авианосцев США "Теодор Рузвельт" и "Нимиц" провели во вторник совместные операции в Южно-Китайском море. Соответствующее сообщение размешено на сайте командования Седьмого флота США.
"Ударная группа авианосца "Теодор Рузвельт" 9 февраля провела в Южно-Китайском море совместные операции с ударной группой авианосца "Нимиц". Корабли и воздушные суда двух ударных групп провели скоординированные операции в перегруженной зоне, чтобы продемонстрировать способность флота США действовать в сложных условиях", - говорится в тексте.
Отмечается, что ударные группы провели множество мероприятий, направленных на повышение взаимодействия между силами и средствами, а также между механизмами командования и управления.
Командование одной из ударных групп подчеркнуло, что подобные совместные учения позволяют улучшить тактические навыки флота и обеспечить стабильность и безопасность в регионе.
Согласно сообщению, последние совместные учения ударных групп в Южно-Китайском море проводились в июле 2020 года. Тогда операции выполняли авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц".
НОВОСТИ
- 11:20 09.02.2021
- В России выявили 15 019 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 09.02.2021
- Отстающие регионы пока не могут полноценно развиваться без федерального центра - Мишустин
- 11:00 09.02.2021
- Жителей Ирана начали вакцинировать от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - ТВ
- 10:32 09.02.2021
- США проводят расследование в отношении президента Гондураса
- 10:20 09.02.2021
- Суд в Нидерландах отказался допустить российских экспертов к обломкам Boeing, сбитого над Донбассом
- 10:05 09.02.2021
- США разместят в Норвегии сверхзвуковые бомбардировщики В-1
- 10:00 09.02.2021
- До 40% населения РФ пользуются водой, не соответствующей нормативам - СП
- 09:32 09.02.2021
- В Страсбурге заинтересовались ситуацией вокруг двух насильно возвращенных в Чечню жителей республики - СМИ
- 09:20 09.02.2021
- Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $46 тыс.
- 09:05 09.02.2021
- Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $61
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать