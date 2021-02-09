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Две ударные группы авианосцев США провели совместные операции в Южно-Китайском море

11:32 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ударные группы авианосцев США "Теодор Рузвельт" и "Нимиц" провели во вторник совместные операции в Южно-Китайском море. Соответствующее сообщение размешено на сайте командования Седьмого флота США.

"Ударная группа авианосца "Теодор Рузвельт" 9 февраля провела в Южно-Китайском море совместные операции с ударной группой авианосца "Нимиц". Корабли и воздушные суда двух ударных групп провели скоординированные операции в перегруженной зоне, чтобы продемонстрировать способность флота США действовать в сложных условиях", - говорится в тексте.

Отмечается, что ударные группы провели множество мероприятий, направленных на повышение взаимодействия между силами и средствами, а также между механизмами командования и управления.

Командование одной из ударных групп подчеркнуло, что подобные совместные учения позволяют улучшить тактические навыки флота и обеспечить стабильность и безопасность в регионе.

Согласно сообщению, последние совместные учения ударных групп в Южно-Китайском море проводились в июле 2020 года. Тогда операции выполняли авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц".

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