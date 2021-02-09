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В России выявили 15 019 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 019, это минимальный прирост с 17 октября, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил менее 0,4%. В общей сложности, по данным штаба, в стране с начала пандемии заразились 3 998 216 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 795. Всего уже выздоровели 3 493 886 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 530 против 407 днем ранее. Всего от инфекции умерли 77 598 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 1,94%, следует из данных штаба.

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