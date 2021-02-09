Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до 1 октября
12:05 09.02.2021 Источник: Интерфакс
Правительство продлило до 1 октября упрощённый порядок назначения инвалидности, сообщает пресс-служба кабинета министров во вторник.
"Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе.
"Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в рамках временных правил все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Кроме того, решается без личного обращения вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
"Кроме того, отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощённый порядок. Они позволят гражданам, которые оформляют инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований. Такое поручение дал президент", - говорится в сообщении.
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