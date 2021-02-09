Комитет Думы одобрил снятие возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении президентский законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", - говорится в тексте.