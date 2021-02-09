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НОВОСТИ

Транспортный "Прогресс" затоплен в Тихом океане

13:00 09.02.2021 Источник: Интерфакс

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15", расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС) во вторник утром, затоплен в Тихом океане, сообщает "Роскосмос".

"Корабль "Прогресс МС-15" завершил свой полет. В 11:30 был включён двигатель на торможение. Отработав 3 минуты 30 секунд, он сообщил "грузовику" тормозной импульс величиной 116 м/с. После чего сошёл с орбиты и прекратил своё существование в Тихом океане.", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник грузовой космический корабль "Прогресс МС-15" расстыковался с Международной космической станцией (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-16" запланирована на 15 февраля с Байконура. Он доставит экипажу запас азота для пополнения атмосферы и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха.

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