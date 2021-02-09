При пожаре в частном доме в Сыктывкаре погибли пять человек

14:00 Источник: Интерфакс

Спасатели в Сыктывкаре обнаружили тела пяти человек при тушении пожара в частном жилом доме, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по Коми.

"На месте пожара в ходе разборки и проливки конструкций обнаружены тела пяти взрослых погибших", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел во вторник рано утром. Пожарные выехали на вызов в 06:00 мск. По прибытию дом был охвачен огнем по всей площади. Пожарные локализовали пожар в 07:55, открытое горение было ликвидировано в 09:21.