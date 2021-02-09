При пожаре в частном доме в Сыктывкаре погибли пять человек
14:00 09.02.2021 Источник: Интерфакс
Спасатели в Сыктывкаре обнаружили тела пяти человек при тушении пожара в частном жилом доме, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС по Коми.
"На месте пожара в ходе разборки и проливки конструкций обнаружены тела пяти взрослых погибших", - сказал собеседник агентства.
Пожар произошел во вторник рано утром. Пожарные выехали на вызов в 06:00 мск. По прибытию дом был охвачен огнем по всей площади. Пожарные локализовали пожар в 07:55, открытое горение было ликвидировано в 09:21.
НОВОСТИ
- 14:32 09.02.2021
- Публикация Reuters о выделении средств для "сглаживания недовольства" неверна - Песков
- 14:12 09.02.2021
- Володин допустил запрет рекламы на иностранных IT-платформах без представительства в РФ
- 13:32 09.02.2021
- До 70% терактов совершаются на объектах транспорта или с его использованием - АТЦ СНГ
- 13:20 09.02.2021
- В спецприемнике под Москвой пропали 3 тыс. комплектов постельного белья, предназначавшиеся задержанным - СМИ
- 13:05 09.02.2021
- Призыв ФБК в адрес США и ЕС о санкциях против ряда россиян де-юре не госизмена - Песков
- 13:00 09.02.2021
- Транспортный "Прогресс" затоплен в Тихом океане
- 12:32 09.02.2021
- Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 13 регионах
- 12:20 09.02.2021
- Комитет Думы одобрил снятие возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих
- 12:05 09.02.2021
- Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до 1 октября
- 12:00 09.02.2021
- Стоимость биткойна превысила $48 тыс.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать