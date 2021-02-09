В спецприемнике под Москвой пропали 3 тыс. комплектов постельного белья, предназначавшиеся задержанным - СМИ
13:20 09.02.2021 Источник: Эхо Москвы
В спецприемнике под Москвой пропали 3 тыс. комплектов постельного белья, которые предназначались задержанным
Так утверждает член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, которая участвовала в сборе средств на покупку постельных принадлежностей.
По ее словам, ни один комплект так и не попал в камеры центра для иностранных граждан в Сахарово, где сейчас находятся те, кому назначили административные аресты после акций протеста. По словам Винокуровой, всего на закупку белья было потрачено около 1 млн руб.
Представители властей эту ситуацию пока не комментировали. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 14:32 09.02.2021
- Публикация Reuters о выделении средств для "сглаживания недовольства" неверна - Песков
- 14:12 09.02.2021
- Володин допустил запрет рекламы на иностранных IT-платформах без представительства в РФ
- 14:00 09.02.2021
- При пожаре в частном доме в Сыктывкаре погибли пять человек
- 13:32 09.02.2021
- До 70% терактов совершаются на объектах транспорта или с его использованием - АТЦ СНГ
- 13:05 09.02.2021
- Призыв ФБК в адрес США и ЕС о санкциях против ряда россиян де-юре не госизмена - Песков
- 13:00 09.02.2021
- Транспортный "Прогресс" затоплен в Тихом океане
- 12:32 09.02.2021
- Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 13 регионах
- 12:20 09.02.2021
- Комитет Думы одобрил снятие возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих
- 12:05 09.02.2021
- Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до 1 октября
- 12:00 09.02.2021
- Стоимость биткойна превысила $48 тыс.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать