0
0
152
НОВОСТИ

В спецприемнике под Москвой пропали 3 тыс. комплектов постельного белья, предназначавшиеся задержанным - СМИ

13:20 09.02.2021 Источник: Эхо Москвы

В спецприемнике под Москвой пропали 3 тыс. комплектов постельного белья, которые предназначались задержанным

Так утверждает член Совета по правам человека Екатерина Винокурова, которая участвовала в сборе средств на покупку постельных принадлежностей.

По ее словам, ни один комплект так и не попал в камеры центра для иностранных граждан в Сахарово, где сейчас находятся те, кому назначили административные аресты после акций протеста. По словам Винокуровой, всего на закупку белья было потрачено около 1 млн руб.

Представители властей эту ситуацию пока не комментировали.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 09.02.2021
Публикация Reuters о выделении средств для "сглаживания недовольства" неверна - Песков
0
53
14:12 09.02.2021
Володин допустил запрет рекламы на иностранных IT-платформах без представительства в РФ
0
89
14:00 09.02.2021
При пожаре в частном доме в Сыктывкаре погибли пять человек
0
98
13:32 09.02.2021
До 70% терактов совершаются на объектах транспорта или с его использованием - АТЦ СНГ
0
147
13:05 09.02.2021
Призыв ФБК в адрес США и ЕС о санкциях против ряда россиян де-юре не госизмена - Песков
0
205
13:00 09.02.2021
Транспортный "Прогресс" затоплен в Тихом океане
0
172
12:32 09.02.2021
Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 13 регионах
0
233
12:20 09.02.2021
Комитет Думы одобрил снятие возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих
0
231
12:05 09.02.2021
Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до 1 октября
0
266
12:00 09.02.2021
Стоимость биткойна превысила $48 тыс.
0
230

Возврат к списку