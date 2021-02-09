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До 70% терактов совершаются на объектах транспорта или с его использованием - АТЦ СНГ

13:32 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспорт или его инфраструктура стали основными объектами для террористов, где совершается до 70% терактов. Об этом во вторник на международном форуме "Технологии безопасности" сообщил заместитель руководителя Антитеррористического центра государств - участников СНГ Жанат Сайполдаев.

"До 70% процентов террористических актов совершены на объектах транспорта или с использованием транспортных средств. Анализ более резонансных из них позволяет сделать однозначный вывод - транспортная инфраструктура по-прежнему остается одним из основных объектов для террористов", - сказал он.

По словам Сайполдаева, за последние несколько лет на объектах транспорта произошло порядка 25% случаев совершения наиболее резонансных террористических атак, к которым он отнес подрыв "Невского экспресса" в 2009 году, а также серию взрывов в столичном метрополитене на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году.

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