Призыв ФБК в адрес США и ЕС о санкциях против ряда россиян де-юре не госизмена - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к властям Евросоюза и США с призывом ввести санкции против ряда россиян де-юре не является преступным деянием. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-юре нет, [это не измена Родине], де-юре это не является каким-то противоправным поступком", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли расценивать подобные призывы как государственную измену.