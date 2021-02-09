Призыв ФБК в адрес США и ЕС о санкциях против ряда россиян де-юре не госизмена - Песков
13:05 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к властям Евросоюза и США с призывом ввести санкции против ряда россиян де-юре не является преступным деянием. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Де-юре нет, [это не измена Родине], де-юре это не является каким-то противоправным поступком", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли расценивать подобные призывы как государственную измену.
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