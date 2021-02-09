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Ученые не нашли в дикой природе КНР предка вызвавшего пандемию коронавируса - эксперты

15:00 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые пока не обнаружили в дикой природе коронавирус, являющийся прямым предшественником вызвавшего пандемию штамма SARS-CoV-2, несмотря на схожесть форм, выявленных у летучих мышей и панголинов. Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании "Ванькэ" Лян Ваньнянь.

"Как полагают [некоторые специалисты], коронавирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов, тесно связаны с новым коронавирусом, некоторые указывают на то, что эти животные могут быть переносчиком нового коронавируса, - отметил Лян Ваньнянь. - Но пока этой корреляции недостаточно, чтобы утверждать, что вирусы, переносимые двумя животными, стали прямыми предками нового коронавируса".

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