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Публикация Reuters о выделении средств для "сглаживания недовольства" неверна - Песков

14:32 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация агентства Рейтер, которое со ссылкой на свои источники сообщило о подготовке мер соцподдержки на сумму около 500 млрд рублей для того, чтобы "сгладить недовольство населения", не соответствует действительности.

"Я вам заявляю: это [публикация Рейтер] не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Рейтер", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

Песков рассказал, что в понедельник Администрация президента РФ получила от агентства Рейтер запрос, в котором указывалось, что изданию "стало известно, что там то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллион планируют выделить, чтобы купировать протесты". При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, агентство выпустило публикацию "минут через 20", не дождавшись ответа на запрос.

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