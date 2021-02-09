Приставы взыскали с невыездных должников более 46 млрд рублей в 2020 году - ФССП

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из России должников более 46 млрд рублей. Об этом говорится в статистических материалах за 2020 год Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился корр. ТАСС.

Всего за минувший год приставы вынесли более 9 млн (в 2019 году - более 7 млн) постановлений о временном ограничении должников на выезд за пределы Российской Федерации, за год с них взыскали более 46 млрд рублей. На 1 января 2021 года в списке невыездных числились свыше 3,8 млн человек, общий долг которых превысил 1,7 трлн рублей. Перед новыми годом под ограничением выезда находились более 4,1 млн человек, но их задолженность была меньше и составляла более 1,6 трлн рублей.

Число невыездных должников на начало 2021 года по сравнению с данными на начало прошлого года увеличилось примерно на 600 тыс. человек, а их суммарный долг - на 300 млн рублей.

По данным ФССП, наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно- коммунальные услуги. На 1 января 2021 года запрет на выезд действовал в отношении почти 539 тыс. алиментщиков, которые задолжали более 115,5 млрд рублей.