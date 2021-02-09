0
0
126
НОВОСТИ

Приставы взыскали с невыездных должников более 46 млрд рублей в 2020 году - ФССП

15:12 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из России должников более 46 млрд рублей. Об этом говорится в статистических материалах за 2020 год Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился корр. ТАСС.

Всего за минувший год приставы вынесли более 9 млн (в 2019 году - более 7 млн) постановлений о временном ограничении должников на выезд за пределы Российской Федерации, за год с них взыскали более 46 млрд рублей. На 1 января 2021 года в списке невыездных числились свыше 3,8 млн человек, общий долг которых превысил 1,7 трлн рублей. Перед новыми годом под ограничением выезда находились более 4,1 млн человек, но их задолженность была меньше и составляла более 1,6 трлн рублей.

Число невыездных должников на начало 2021 года по сравнению с данными на начало прошлого года увеличилось примерно на 600 тыс. человек, а их суммарный долг - на 300 млн рублей.

По данным ФССП, наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментам, кредитным платежам и за жилищно- коммунальные услуги. На 1 января 2021 года запрет на выезд действовал в отношении почти 539 тыс. алиментщиков, которые задолжали более 115,5 млрд рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 09.02.2021
Путин поблагодарил судей за гласность и открытость даже в пандемию
0
29
16:10 09.02.2021
Экипаж «ГАЗ Рейд Спорт», гоночной команды «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, выиграл I этап чемпионата России
0
10
16:00 09.02.2021
Саакашвили призвал своих последователей в Грузии к неповиновению властям
0
51
15:32 09.02.2021
Госдума ввела временные удостоверения для лиц без гражданства
0
97
15:00 09.02.2021
Ученые не нашли в дикой природе КНР предка вызвавшего пандемию коронавируса - эксперты
0
144
14:32 09.02.2021
Публикация Reuters о выделении средств для "сглаживания недовольства" неверна - Песков
0
180
14:12 09.02.2021
Володин допустил запрет рекламы на иностранных IT-платформах без представительства в РФ
0
216
14:00 09.02.2021
При пожаре в частном доме в Сыктывкаре погибли пять человек
0
193
13:32 09.02.2021
До 70% терактов совершаются на объектах транспорта или с его использованием - АТЦ СНГ
0
230
13:20 09.02.2021
В спецприемнике под Москвой пропали 3 тыс. комплектов постельного белья, предназначавшиеся задержанным - СМИ
0
241

Возврат к списку