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НОВОСТИ

Госдума ввела временные удостоверения для лиц без гражданства

15:32 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект о введении временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

До этого законодательством была предусмотрена специальная процедура установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства, у которого при этом нет удостоверения личности. В то же время не был обозначен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выдаваемый после установления его личности в соответствии с принятыми нормами.

Закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" теперь дополняется нормой о временном удостоверении личности лица без гражданства. Под ним подразумевается "документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории РФ". Временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ не может быть выдано в форме электронного документа.

Такое удостоверение выдается лицам без признаваемых в РФ документов, подтверждающих их личность, в случае "отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство", или же в случае его выдворения из России. Заявление о выдаче удостоверения подается в территориальный орган МВД России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов.

Временное удостоверение личности лица без гражданства выдается на десять лет. Такое лицо должно будет не позднее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия удостоверения обратиться в органы МВД за его заменой. Удостоверение будет аннулировано в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть страну в течение 15 дней. При этом при аннулировании удостоверения лицу выдается справка для следования в посольство принимающего его государства.

Временное удостоверение лицу без гражданства не выдается, а ранее выданное аннулируется при установлении факта сообщения о себе ложных сведений или предоставлении ложных документов. Предусмотрена постановка на учет по месту пребывания лиц без гражданства, имеющих временное удостоверение, по истечении семи рабочих дней с даты получения данного документа.

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