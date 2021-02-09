Путин поблагодарил судей за гласность и открытость даже в пандемию
16:12 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская судебная система смогла обеспечить гласность и открытость своей работы даже в период пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. Во вторник он выступил на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России.
"Благодаря именно вашим инициативам укрепляется право и доступность гражданам правосудия, обеспечивается гласность и открытость деятельности судов", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что "и в период пандемии эта гласность и открытость были обеспечены". "За это вам особое спасибо", - добавил Путин.
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