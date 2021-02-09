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В Якутии запретили брать иностранцев с патентом на работу

16:32 09.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Якутии запретили трудоустраивать иностранцев с патентом на работу. Указ подписал глава республики Айсен Николаев. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, ограничение коснётся 33 видов экономической деятельности.

Среди них: сельское и лесное хозяйства, охота, обрабатывающие производства, строительство, торговля, транспортировка, гостиничная, научная и техническая деятельность, а также сферы образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

Отмечается, что большинство иностранных граждан, прибывающих на территорию Республики Саха, составляют трудовые мигранты (76,9%). На 1 февраля их число в регионе — свыше 15 тысяч человек, из них работающих по патентам — 1,3 тысячи человек.

При этом запрет на работу мигрантов в республике не коснётся граждан Киргизии. Также он не будет применяться в отношении представителей государств, входящих в ЕАЭС, сообщает РИА Новости.

Якутия на протяжении последних четырёх лет остаётся лидером по стоимости патента среди всех субъектов РФ. В прошлом году разрешение стоило 9 772 рубля, в 2021 году — 10 063 рубля.  Говорит Москва

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