Экипаж «ГАЗ Рейд Спорт», гоночной команды «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски, выиграл I этап чемпионата России
16:10 09.02.2021
|Фото пресс-службы Группы ГАЗ
Гонка «Россия – Северный лес» – единственное в мире состязание по ралли-рейдами, которое проводится в зимних условиях. Она объединяет два соревнования: этап Чемпионата России по ралли-рейдам и этап Кубка мира по ралли-рейдам.
Впервые после долгого перерыва, вызванного эпидемиологическими ограничениями, на гонку собрался представительный международный состав участников. 38 экипажей представляли Россию, Францию, Германию, Италию и Польшу. За четыре дня машины прошли 750 км заснеженных и обледеневших спортивных трасс, в том числе 450 км боевых спецучастков. Температура воздуха в ходе соревнования опускалась ниже минус 20 градусов, а жесткие и обледеневшие спортивные трассы предъявляли повышенные требования к мастерству и концентрации пилотов и штурманов.
Впервые на гоночной «ГАЗели NEXT» (автомобиль Алексея Игнатова/Евгения Павлова) была установлена 6-ступенчатая коробка передач, новая разработка Горьковского автозавода. Коробка агрегатирована с двигателем Cummins ISF 2.8, стандартно устанавливаемым на легкие коммерческие автомобили ГАЗ. Во время гонки новая коробка передач позволила обеспечить отличные динамические характеристики автомобиля и показала высокую надежность в экстремальных режимах работы двигателя.
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