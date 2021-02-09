За два года число обанкротившихся россиян выросло более чем вдвое - ВС РФ
17:00 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дела о банкротстве более 74,6 тыс. россиян были рассмотрены судами в прошлом году. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
"Количество дел о банкротстве граждан возросло с 50,7 тыс. в 2019 году до 74,6 тыс. дел в прошлом году", - сказал он, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
В 2018 году было рассмотрено 32,4 тыс. дел о банкротстве россиян. При этом количество дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей осталось на уровне 2018 года, немного упав с 34,8 тыс., рассмотренных в 2019 году, до 27,7 тысячи.
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