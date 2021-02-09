В России в прошлом году за терроризм и экстремизм осуждены 900 человек

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 600 человек осуждены в России за террористические преступления в прошлом году, еще более 300 человек - за экстремизм. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"За преступления террористической направленности осуждены 575 лиц, за преступления экстремистской направленности - 325 лиц", - сказал он, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.