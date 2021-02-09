Руслан Хасбулатов выступил против возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь
17:40 09.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Хасбулатов выступил против возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Монумент советского революционера нельзя устанавливать во время нынешней государственной системы. Тем самым нивелируются идеи Дзержинского и обесценивается его жизнь.
Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал последний председатель Верховного Совета РСФСР, заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов.
«Мы живём в буржуазном обществе, с которым боролся и которое ненавидел Феликс Дзержинский. Смотреть Феликсу Дзержинскому на то, как дело всей его жизни оказалось проигранным, как вокруг него снуют те самые мошенники, гнусность, борьбе с которой он отдал свою жизнь, доставило ли это ему большое удовольствие? У нас не понимают, в каком обществе живут. Сейчас у нас антисоветская власть и антисоциалистическое государство. Как будто всеобщее помутнение разума. Зачем Феликсу нужно, чтобы его вернули в это болото? Он хотел бы видеть всё это?»
Обращение к правительству и мэрии Москвы с требованием вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь подписали, в частности, Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков (Гоблин) и Леся Рябцева. Хасбулатов заподозрил их в неискренности и преследовании своих интересов.
«Все эти верноподданические чувства, я не верю в их искренность. У меня глубокое внутреннее ощущение недоверия к этим людям. Это тщеславие, стремление как-то выделиться, искренности нет. Они бы подумали, кто такой Феликс Дзержинский! Как мне кажется, преследуют какие-то свои цели».
Памятник Феликсу Дзержинскому был поставлен в 1958 году на Лубянской площади. Его снесли в августе 1991 года после провала государственного переворота ГКЧП. Протестующие требовали демократических изменений в стране. Памятник разрушен не был, он сохранён московскими властями.
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