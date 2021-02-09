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Боррель призвал "различать структуру российской власти и народ..."

18:15 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен пытаться избежать долгосрочной конфронтации с Россией и обеспечить поддержку российского гражданского общества. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник на специальных слушаниях на сессии Европарламента, посвященных его визиту в Россию 4-6 февраля.

"Россия - это наш крупнейший сосед, и мы должны избежать долгосрочной конфронтации", - заявил он.

При этом Боррель заявил, что в ЕС должны способствовать "развитию гражданского общества в РФ", однако призвал "различать структуру российской власти и народ, который хочет быть частью Европы".

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