Боррель призвал "различать структуру российской власти и народ..."
18:15 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз должен пытаться избежать долгосрочной конфронтации с Россией и обеспечить поддержку российского гражданского общества. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник на специальных слушаниях на сессии Европарламента, посвященных его визиту в Россию 4-6 февраля.
"Россия - это наш крупнейший сосед, и мы должны избежать долгосрочной конфронтации", - заявил он.
При этом Боррель заявил, что в ЕС должны способствовать "развитию гражданского общества в РФ", однако призвал "различать структуру российской власти и народ, который хочет быть частью Европы".
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