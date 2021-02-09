Британия вложится в военные базы Украины на Черном и Азовском морях

20:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания выделит кредитные средства для строительства военно-морских баз в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил во вторник премьер- министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая транслируется на официальном сайте организации.

"Мы планируем построить две военно-морские базы на Черном и Азовском морях в рамках заложенного оборонного бюджета, который в 2021 году составил рекордные 5,93% ВВП, и в рамках сотрудничества с Британией, которая выделяет кредиты. Эта программа работает", - сказал он.