Британия вложится в военные базы Украины на Черном и Азовском морях
20:04 09.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания выделит кредитные средства для строительства военно-морских баз в Черном и Азовском морях. Об этом сообщил во вторник премьер- министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая транслируется на официальном сайте организации.
"Мы планируем построить две военно-морские базы на Черном и Азовском морях в рамках заложенного оборонного бюджета, который в 2021 году составил рекордные 5,93% ВВП, и в рамках сотрудничества с Британией, которая выделяет кредиты. Эта программа работает", - сказал он.
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