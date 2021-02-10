В Британии множатся штаммы COVID-19

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в графстве Бристоль на юго-западе Англии, относится к категории "вызывающих беспокойство" мутаций. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при Минздраве королевства.

В нем отмечается, что новый штамм отличается от ранее выявленного на юго-востоке Англии кентского варианта коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской и южноафриканской разновидностей вируса.

Специалисты консультативной группы также сообщили о выявлении еще одного штамма в Ливерпуле (графство Мерсисайд) на северо-западе Англии, который был классифицирован как "изучаемый вариант". Всего в стране было выявлено 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами. В Службе общественного здравоохранения Англии (PHE) заявили о наличии "высокой степени уверенности в том, что вакцины от коронавируса будут защищать от этих вариантов".