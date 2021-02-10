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ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций, связанных с РФ

09:05 10.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций, связанных с Россией, подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Москва не настроена на улучшение отношений.

Боррель накануне выступал в Европарламенте, где его раскритиковали за безрезультатный визит в Москву. Ранее в ЕС новые санкции связывали с арестом политика Алексея Навального.  Эхо Москвы

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