ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций, связанных с РФ
09:05 10.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций, связанных с Россией, подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Москва не настроена на улучшение отношений.
Боррель накануне выступал в Европарламенте, где его раскритиковали за безрезультатный визит в Москву. Ранее в ЕС новые санкции связывали с арестом политика Алексея Навального. Эхо Москвы
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