Удмуртия первой в РФ отменяет обязательное ношение масок

09:20 Источник: РБК

В Удмуртии на этой неделе отменят обязательное ношение защитных масок, сообщил глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира, в ходе которого он отвечал на вопросы жителей. Трансляция велась на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим [в республике] будет носить рекомендательный характер», — объявил Бречалов. Отмену обязательного ношения масок он объяснил тем, что многие жители уже переболели коронавирусом. РБК