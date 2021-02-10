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НОВОСТИ

Расширен перечень россиян, которые должны получать прививки от коронавируса в первую очередь

09:32 10.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Минздрав расширил перечень граждан, которые должны получать прививки от коронавируса в первую очередь. В группу с приоритетом первого уровня попали лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах-миллионниках. Ранее к приоритетной группе для получения прививок уже были отнесены работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и люди с некоторыми хроническими заболеваниями.  Эхо Москвы

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