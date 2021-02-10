0
0
78
НОВОСТИ

В МИД РФ допустили, что консульство США во Владивостоке полностью закроется весной

10:00 10.02.2021 Источник: Коммерсант.ru

Генеральное консульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года»,— сказал Андрей Броварец в интервью, опубликованном на сайте правительства Приморского края.

Дипломат выразил надежду, что администрация нового президента США решение о закрытии Генконсульства США во Владивостоке пересмотрит.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 10.02.2021
Катар намерен сохранить мировое лидерство на газовом рынке - СМИ
0
31
10:20 10.02.2021
МВФ рекомендовал ЦБ РФ снизить ключевую ставку
0
56
10:05 10.02.2021
Фильм Кончаловского о событиях в Новочеркасске вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
0
89
09:32 10.02.2021
Расширен перечень россиян, которые должны получать прививки от коронавируса в первую очередь
0
169
09:20 10.02.2021
Удмуртия первой в РФ отменяет обязательное ношение масок
0
171
09:05 10.02.2021
ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций, связанных с РФ
0
210
09:00 10.02.2021
Сенат США признал конституционным процесс импичмента экс-президенту Трампу
0
199
22:55 09.02.2021
Второй процесс импичмента Трампа начался в Сенате Конгресса США
0
632
22:15 09.02.2021
В Британии множатся штаммы COVID-19
0
635
20:30 09.02.2021
Граждане РФ в США вероятно скоро смогут пройти вакцинацию "Спутником V"
0
739

Возврат к списку