В МИД РФ допустили, что консульство США во Владивостоке полностью закроется весной

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Генеральное консульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года»,— сказал Андрей Броварец в интервью, опубликованном на сайте правительства Приморского края.

Дипломат выразил надежду, что администрация нового президента США решение о закрытии Генконсульства США во Владивостоке пересмотрит. Коммерсантъ