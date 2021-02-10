В МИД РФ допустили, что консульство США во Владивостоке полностью закроется весной
10:00 10.02.2021 Источник: Коммерсант.ru
Генеральное консульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.
«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года»,— сказал Андрей Броварец в интервью, опубликованном на сайте правительства Приморского края.
Дипломат выразил надежду, что администрация нового президента США решение о закрытии Генконсульства США во Владивостоке пересмотрит. Коммерсантъ
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