Фильм Кончаловского о событиях в Новочеркасске вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Фильм Кончаловского вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар». «Дорогие товарищи!» включена в список в номинации «Лучшая иностранная художественная лента».

Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Американской академии кинематографических искусств и наук.

Черно-белая драма «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина Андрея Кончаловского была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград.

93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. Говорит Москва