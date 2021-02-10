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Фильм Кончаловского о событиях в Новочеркасске вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»

10:05 10.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Фильм Кончаловского вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар». «Дорогие товарищи!» включена в список в номинации «Лучшая иностранная художественная лента».

Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Американской академии кинематографических искусств и наук.

Черно-белая драма «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина Андрея Кончаловского была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград.

93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе.  Говорит Москва

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