Фильм Кончаловского о событиях в Новочеркасске вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
10:05 10.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Фильм Кончаловского вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар». «Дорогие товарищи!» включена в список в номинации «Лучшая иностранная художественная лента».
Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Американской академии кинематографических искусств и наук.
Черно-белая драма «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Картина Андрея Кончаловского была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград.
93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 10:32 10.02.2021
- Катар намерен сохранить мировое лидерство на газовом рынке - СМИ
- 10:20 10.02.2021
- МВФ рекомендовал ЦБ РФ снизить ключевую ставку
- 10:00 10.02.2021
- В МИД РФ допустили, что консульство США во Владивостоке полностью закроется весной
- 09:32 10.02.2021
- Расширен перечень россиян, которые должны получать прививки от коронавируса в первую очередь
- 09:20 10.02.2021
- Удмуртия первой в РФ отменяет обязательное ношение масок
- 09:05 10.02.2021
- ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций, связанных с РФ
- 09:00 10.02.2021
- Сенат США признал конституционным процесс импичмента экс-президенту Трампу
- 22:55 09.02.2021
- Второй процесс импичмента Трампа начался в Сенате Конгресса США
- 22:15 09.02.2021
- В Британии множатся штаммы COVID-19
- 20:30 09.02.2021
- Граждане РФ в США вероятно скоро смогут пройти вакцинацию "Спутником V"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать