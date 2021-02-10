МВФ рекомендовал ЦБ РФ снизить ключевую ставку

10:20 Источник: Ведомости

Банку России следует снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., чтобы не допустить падения уровня инфляции ниже цели в 4%, говорится заключении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями.

«Банк России должен снизить ставку в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить сползание инфляции ниже целевого уровня. По оценкам экспертов МВФ, снижение ставки на 50 б. п. необходимо в соответствии с базовым прогнозом, чтобы избежать этого и тем самым сохранить пространство для реагирования на будущие потрясения», — сказано в документе.

5 февраля Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в январе 2021 г. составила 5,19%. Ведомости