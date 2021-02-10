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Катар намерен сохранить мировое лидерство на газовом рынке - СМИ

10:32 10.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Катар придумал проект для сохранения мирового лидерства на газовом рынке. Королевство собирается расширить производство СПГ. Инвестиции только в строительные работы составят 13 млрд долларов. Общая сумма затрат достигнет 30 млрд долларов.

Как пишет Bloomberg, Катар планирует увеличить производственные мощности на 43%: если сейчас страна даёт 77 млн тонн сжиженного природного газа в год, то в будущем объёмы вырастут до 110 млн тонн. Ожидается, что первые кубометры топлива добудут в конце 2025 года. Известно, что часть объёма уже зарезервирована для потребителей из Европы.

Аналитики Bloomberg отмечают, что катарский проект может составить серьёзную конкуренцию России, для которой рынок ЕС также основной.  Говорит Москва

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