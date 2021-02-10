Школьники могут принять решение сдавать выпускные экзамены вместо ЕГЭ до середины мая
12:00 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рособрнадзор намерен предоставить выпускникам 11-х классов 2021 г. право выбирать форму итоговой аттестации (ЕГЭ или выпускные экзамены (ГВЭ) после подачи заявления на сдачу. С решением нужно будет определиться до середины мая, заявил журналистам начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игорь Круглинский.
"В тех проектах нормативных актов, которые мы сейчас разработали и которые в ближайшее время, мы надеемся, будут приняты, мы будем давать возможность именно этой категории участников для прохождения итоговой аттестации: при необходимости, если у них поменялись жизненные обстоятельства, уже без подтверждающих документов изменить форму экзамена - ГВЭ на ЕГЭ или ЕГЭ на ГВЭ", - сообщил он, уточнив, что решение должно быть принято до середины мая.
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