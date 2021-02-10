В Москве задержаны организаторы и участники "Свидетелей Иеговы" - СК
11:05 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организаторы и участники признанной в РФ экстремистской и запрещенной в стране организации "Свидетели Иеговы" задержаны в Москве. Об этом в среду сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий", - сказала она. По ее словам, следователи совместно с МВД России, УФСБ Москвы и Московской области при поддержке Росгвардии проводят обыски по 16 адресам проживания участников организации в Москве.
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