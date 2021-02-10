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Трамп рассчитывает вернуться к активной политической деятельности - Politico

12:00 10.02.2021 Источник: Газета.Ru

Экс-президент США Дональд Трамп рассчитывает вернуться к активной политической деятельности после завершения процедуры импичмента в сенате. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства.

По их мнению, ситуация с импичментом сейчас складывается в пользу Трампа. Большинство республиканцев продолжают поддерживать его, несмотря на произошедшие 6 января события у здания конгресса в Вашингтоне.

Источники также обратили внимание на то, что процесс импичмента показал, кто из членов Республиканской партии не согласен с кандидатурой Трампа. Кроме того, после завершения процесса, экс-президент рассчитывает возобновить свою политическую деятельность и сконцентрировать свое внимание на «мести» отвернувшимся от него республиканцам. Однако, пока неизвестно, какие именно меры может предпринять политик.

Ранее сообщалось, что Трамп недоволен выступлением своих адвокатов в Сенате США.  Газета.Ru

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