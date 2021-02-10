СК требует заочного ареста Леонида Волкова

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ. В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сообщили ТАСС в Басманном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия.

По данной статье Волкову грозит до 3 лет лишения свободы.