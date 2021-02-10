Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 млн

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 14 494, однако суточный показатель впервые с 17 октября оказался ниже 15 тысяч. Общее количество инфицированных достигло 4 012 710, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,36%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 22 575. Всего уже вылечился 3 516 461 человек. Два дня число выписанных пациентов превышает количество новых выявленных случаев. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 87,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 536 против 530 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 134 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,95%, следует из данных штаба.



