ООО "Радио свободная Европа/Радио Свобода" оштрафовано на 11 млн рублей
12:05 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радио свободная Европа/ Радио Свобода" (признано иноагентом) и его гендиректор за отсутствие маркировки иностранного агента оштрафованы на 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"В настоящий момент за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 166 протоколов. <...> Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов, - сказано в сообщении. - Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей".
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