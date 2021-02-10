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НОВОСТИ

В Белоруссии назрели изменения, но решать эти вопросы должен не Запад - замглавы МИД РФ

12:20 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия сама, без участия Запада, должна воплощать в жизнь необходимые внутриполитические изменения. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Безусловно, в Белоруссии назрели определенные изменения внутриполитического характера, - сказал он. - Исходим из того, что только белорусский народ и его легитимные представители, а не самозваные "лидеры демократических сил" и их западные кураторы вправе решать судьбу своей страны".

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