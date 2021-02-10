В Белоруссии назрели изменения, но решать эти вопросы должен не Запад - замглавы МИД РФ
12:20 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия сама, без участия Запада, должна воплощать в жизнь необходимые внутриполитические изменения. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Безусловно, в Белоруссии назрели определенные изменения внутриполитического характера, - сказал он. - Исходим из того, что только белорусский народ и его легитимные представители, а не самозваные "лидеры демократических сил" и их западные кураторы вправе решать судьбу своей страны".
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