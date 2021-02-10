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НОВОСТИ

В РФ приостановлено проектирование сверхтяжелой ракеты "Енисей"

12:32 10.02.2021 Источник: Интерфакс

Разработка ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика, сообщил глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Возможна коррекция ее облика. Сейчас этот вопрос пока до конца не решен, поэтому сейчас разработка поставлена на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года", - сказал Баранов журналистам.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН после доклада гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.

Как отмечалось в документе, после докладов Рогозина и замгенконструктора по общему проектированию АО "НПО Лавочкина" Ивана Москатиньева Совет рекомендовал руководству РАН и "Роскосмоса" "обратиться к президенту с предложением скорректировать государственную космическую программу до 2030 года "в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок".

Ранее планировалось для этих целей задействовать ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей", для запусков которой на космодроме Восточный планируется соорудить отдельный стартовый комплекс.

Создание первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" началось в России весной 2020 года.

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