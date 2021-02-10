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Путин проведет по видеосвязи закрытую встречу с руководителями российских СМИ - Песков

13:05 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в среду проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями российских средств массовой информации. Мероприятие будет непубличным и пройдет по видеосвязи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня вечером [Путин] проведет свою традиционную ежегодную встречу, которой, кстати, уже не было, наверное, почти год. Он пообщается с главными редакторами российских СМИ: и электронных, и радио-, и интернет-СМИ, и печатных", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что встреча пройдет в режиме видеоконференции. Песков добавил, что мероприятие будет непубличным и "без какой-то повестки дня". "Главные редактора и руководители СМИ имеют возможность разобраться для себя в тех вопросах, в тех темах, которые, может быть, не до конца понятны или которые хотелось бы более подробно обсудить или поднять перед президентом. Традиционно где-то раз в год Путин такие встречи проводит. Но, к сожалению, в этом году она пройдет также "через телевизор", - заключил пресс-секретарь президента.

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