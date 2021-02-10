ФНС может с марта начать автоматически предоставлять имущественные вычеты

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная налоговая служба (ФНС) может с марта 2021 г. начать автоматически предоставлять имущественные и инвестиционные вычеты гражданам, если будет принят соответствующий закон. Об этом сообщил глава ФНС Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации.

"Как я понимаю, в третьем чтении рассматривается автоматическое предоставление имущественных вычетов, если Совет Федерации поддержит этот законопроект, то с марта мы готовы, уже полностью оттестировали систему, приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов", - отметил Егоров.