Байден не будет пересматривать решение Трампа о Голанских высотах
13:32 10.02.2021 Источник: Газета.Ru
Президент США Джозеф Байден не будет пересматривать решение экс-президента Дональда Трампа о признании Голанских высот частью территории Израиля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.
«Если оставить в стороне вопрос о законности, то с практической точки зрения Голаны очень важны для обеспечения безопасности Израиля до тех пор, пока Асад у власти в Сирии, пока в Сирии присутствуют иранские ополченцы. Все это представляет значительную угрозу безопасности Израиля», — заявил он.
Блинкен подчеркнул, что «если ситуация в Сирии изменится», можно будет вернуться к рассмотрению этого вопроса.
В конце марта 2019 года президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Газета.Ru
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