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Госдума повысила штрафы за невыполнение требований силовиков на митингах

14:00 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект, который предусматривает повышение административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий.

Повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Сейчас штрафы за это составляют для граждан 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Помимо этого, в целом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно- исполнительной системы или Росгвардии. Так, размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тыс. рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тыс. рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания - обязательные работы на срок до 120 часов.

Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

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